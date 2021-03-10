Турция является важным союзником НАТО, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

“Вы можете увидеть это, если просто посмотрите на карту”, — сказал глава блока, выступая на видеоконференции на тему “Адаптация НАТО”, организованной Центром международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета, передает «Анадолу».

Комментируя споры вокруг закупки Анкарой российских ЗРК С-400 Столтенберг отметил, что “разногласия между союзниками по НАТО не являются чем-то новым”. “НАТО — хорошая площадка для обсуждения таких разногласий, проблем и поиска их решений”, -пояснил глава Североатлантического альянса.

По его словам, до сведения турецкой стороны доведены “озабоченности” партнеров по НАТО по таким вопросам, как С-400, Восточное Средиземноморье и миграция.

“Но мы также понимаем, что Турция — это важный союзник. Вы можете увидеть это, если просто посмотрите на карту», — сказал Столтенберг.

В числе факторов, обуславливающих значимость Турции для блока, он назвал наличие границы с Сирией и Ираком, вклад Анкары в борьбу с террористической организацией ДЕАШ, а также инфраструктуру страны и расположенные на ее территории аэродромы.

Генсек подчеркнул, что в Брюсселе стремятся снизить напряженность между партнерами по НАТО и предпринимать верные шаги для решения существующих проблем. Столтенберг напомнил, что что в рамках таких усилий был создан механизм разрешения конфликтов внутри НАТО. Он отметил, что в этом отношении блоку удалось добиться значительного прогресса.

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