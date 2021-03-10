В США по-прежнему считают действия властей Китая в отношении этнических уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе «геноцидом».

Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

«Как ранее заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, в Вашингтоне по-прежнему считают происходящее в Синьцзяне геноцидом. Мы не видели ничего, что могло бы изменить эту оценку. Не видели ничего, что указывало бы на прекращение насилия в регионе», — отметил он.

В период Дональда Трампа Соединенные Штаты объявили действия Китая в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе геноцидом.

Администрация Джо Байдена заявила о намерении продолжить эту политику.

В Пекине отвергают обвинения США.

Minval.az