Состояние Илона Маска, владеющего долями в компаниях SpaceX и Tesla, за сутки подскочило сразу на 25 миллиардов долларов — это рекордный рост за один день, свидетельствуют данные агентства Блумберг и рассчитываемого им Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По данным BBI, состояние Маска теперь оценивается в 174 миллиарда долларов. Он остается на второй строчке рейтинга после основателя Amazon Джеффа Безоса, чей капитал составляет 180 миллиардов долларов. За минувшие сутки состояние Безоса выросло на 5,95 миллиарда долларов.

В начале января Маск вышел на первую строчку в списке самых богатых людей в мире по версии BBI, обойдя Безоса, однако уже в феврале он вернулся на второе место.

По данным Forbes Real-Time, состояние Маска выросло за сутки на 22,6 миллиарда долларов — до 166,2 миллиарда долларов (второе место), Безоса — на 5,9 миллиарда, до 179,9 миллиарда долларов (первое место).

Состояние Маска подскочило благодаря уверенному росту акций производителя электромобилей Tesla. По итогам торгов вторника котировки взлетели сразу на 19,64% — до 673,58 доллара за акцию. До этого столь сильные однодневные скачки акций компании (на 18-19%) наблюдались в феврале-марте 2020 года.

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