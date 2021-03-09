Тегеран готов к обмену заключенными с США, однако это не происходит из-за позиции Вашингтона.

Об этом заявил официальный представитель иранского правительства Али Рабии во вторник на пресс-конференции в Тегеране, передает IRNA.

Рабии напомнил, что глава МИД Ирана Мухаммед Джавад Зариф уже озвучил позицию Тегерана по данному вопросу. «Мы готовы к обмену по принципу «всех на всех». Если до сегодняшнего дня этого не случилось, то из-за негативности США», — сказал он.

Представитель правительства отметил, что в различных странах мира в результате давления США имели место аресты иранцев.

Рабии также вновь призвал США отменить санкции и вернуться к условиям ядерной сделки с Тегераном.

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