Число жертв взрыва на территории казармы в крупнейшем городе Экваториальной Гвинеи Бате достигло 98, раненых – 615.

Об этом сообщил в Twitter вице-президент Экваториальной Гвинеи Теодор Нгема Обианг Мангу.

Взрыв в казарме Нкоа Нтома, где размещены отряды спецназа и жандармерии, произошел 7 марта.

Взрыв разрушил большое количество близлежащих домов, люди остались под завалами.

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого сообщил гостелевидению TVGE, что взрыв произошел по причине халатности лица, ответственного за склад динамита и боеприпасов.

Minval.az