Испытания Исследовательской лабораторией Военно-воздушных сил (ВВС) США системы полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда») были проведены 19 февраля. Подробности проведенных тестов раскрываются в публикации The Drive.
Согласно американскому изданию, в ходе испытаний был произведен сброс в небе возле авиабазы Холломан (Нью-Мексико) с двухместного истребителя F-16D Viper четырех авиабомб GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB). The Drive напоминает, что испытание, проведенное ранее, 15 декабря 2020 года, оказалось неудачным.