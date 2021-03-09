В Букингемском дворце готовят ответ на нашумевшее интервью Меган Маркл. В частности, там прокомментируют обвинения со стороны супруги принца Гарри в расизме.

Как узнали британские СМИ, Елизавета II и принц Чарльз теперь ведут «кризисные переговоры». Они пытаются решить, как отреагировать на заявление.

Между тем компания YouGov обнародовала данные опроса, свидетельствующие о том, что около половины граждан Великобритании критически отнеслись к откровенному интервью, которое принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали американской телеведущей Опре Уинфри.

Неприемлемыми заявления принца Гарри и Меган Маркл посчитали 47% респондентов. Еще 31% опрошенных не испытывают симпатии к герцогу и герцогине Сассекским после интервью.

Minval.az