Четыре российских сайта, курируемые разведслужбами РФ, распространяют дезинформацию об американских вакцинах против коронавируса. Такое мнение выразил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

Его попросили прокомментировать материал газеты The Wall Street Journal, в котором утверждается, что российская разведка якобы курирует кампанию по дезинформации с целью подорвать уверенность в безопасности разработанных на Западе вакцин от коронавируса.

«Мы можем подтвердить, что наш Центр глобального взаимодействия выявил четыре российские онлайн-платформы, которые управляются российскими разведывательными службами и распространяют дезинформацию. В действительности эти сайты содержат дезинформацию о двух вакцинах, которые к настоящему времени были одобрены Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США», — утверждал дипломат. Он не уточнил, о каких именно сайтах идет речь.

«Очевидно, что Россия прибегает к своим старым уловкам и тем самым потенциально подвергает людей риску из-за распространения дезинформации о вакцинах, которые, как мы знаем, спасают жизни каждый день, — считает Прайс. — Центр глобального взаимодействия и другие структуры здесь [в США] сосредоточены на противодействии дезинформации и пропаганде на международном уровне, не только в отношении России. Но, безусловно, Россия уже некоторое время, как мы знаем, предпринимает такие усилия».

Москва неоднократно отвергала подобные обвинения и не раз предлагала сотрудничество в разработке вакцин.

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