В Ливане демонстранты перекрыли северные въезды и выезды из столицы страны. Они требуют от ливанского кабинета министров принятия действенных мер для улучшения жизни населения, сообщает РИА Новости.

Демонстранты с утра заблокировали горящими покрышками и мусорными баками главные улицы Бейрута. В то же время они забаррикадировали главную автомагистраль, ведущую на север.

По данным СМИ, такая же ситуация наблюдается у городов Библос и Батрун в северном Ливане. Ливанские СМИ сообщают, что на юге страны демонстранты также начали блокировать транспортные пути сообщения между Бейрутом и южным Ливаном и на отрезке трассы между Сайдой и Тиром.

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