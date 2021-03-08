Бюро по патентам и товарным знакам США официально предоставило Apple патент на различные типы магнитных интеллектуальных разъемов, которые могут стать альтернативой порту Lightning. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Patently Apple.

Патент Apple распространяется на разъем, способный обмениваться энергией и данными со смартфоном. В частности, порт включает в себя утопленные магнитные контакты, связанные с электронными компонентами устройства.

Конструкция исключает попадание в смартфон влаги или мелких частиц, вроде пыли.

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