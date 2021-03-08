Правительство Таиланда сокращает период обязательного пребывания в карантине для вакцинированных от коронавируса иностранных граждан с 14 до семи дней. Как отмечается в опубликованном в понедельник пресс-релизе министерства здравоохранения королевства, новое правило вступает в силу с апреля текущего года, передает ТАСС.

По информации ведомства, «в мире уже использованы для вакцинации 250 млн доз препаратов, и этот процесс продолжается». В этой связи было принято решение сократить карантин с 14 до семи дней для иностранных граждан, «имеющих свидетельство о вакцинации, пройденной не менее чем за 14 дней и не более чем за три месяца до прибытия в королевство». Кроме того, им необходимо иметь при себе справку об отсутствии заражения коронавирусом по результатам анализа, сделанного не позднее, чем за 72 часа до отправления в Таиланд, а также пройти тестирование на наличие инфекции по прибытии в страну.

Что касается прибывающих из-за границы граждан Таиланда, то к ним предъявляются аналогичные требования, за исключением того, что им необходимо получить два отрицательных результата после тестирования на коронавирус, тогда время изоляции составит семь дней. Вместе с тем для «иностранных граждан, не имеющих свидетельства о вакцинации, срок карантина сокращается до 10 дней, начиная с апреля 2021 года». Власти также намерены рассмотреть вопрос о полной отмене карантина с 1 октября 2021 года в регионах страны, «где вакцинация медработников, работников сферы туризма и групп риска проведена на 70%».

В свою очередь, министр здравоохранения Анутин Чарнвееракул, выступая на заседании правительственного комитета по борьбе с распространением инфекционных заболеваний, заявил, что в связи с началом вакцинации необходимо было рассмотреть вариант открытия страны. «Какой смысл продолжать держать страну закрытой после вакцинации, в чем тогда ее смысл? Поскольку мы вакцинируемся, нам необходимо рассматривать возможности открытия страны», — отметил он. По его мнению, паспорт вакцинации, выпуск которого сейчас рассматривается властями, позволит «восстановить спокойствие среди граждан страны и иностранных посетителей».

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января 2020 года. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 26,4 тыс., вылечились более 25,7 тыс. человек, умерли 85 пациентов. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии действует в стране до 31 марта. 28 февраля в 13 провинциях Таиланда началась вакцинация препаратом против коронавируса, произведенным китайской компанией Sinovac.

Minval.az