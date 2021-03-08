В ходе рейдов на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме израильскими военными были задержаны 18 палестинцев. Об этом сообщает «Анадолу» со ссылкой на Общество палестинских заключенных.

По данным Общества, рейды были проведены в ночь на понедельник сразу в нескольких районах Палестины.

Тем временем, палестинское госагентство WAFA сообщило о задержании шести палестинцев в районе Бейт Даккус в Восточном Иерусалиме и в лагере беженцев Шуафат.

По данным правозащитников, задержанные палестинцы содержатся сутками в изоляторах без предъявления каких-либо обвинений.

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