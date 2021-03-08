Греческая часть Кипра не сможет экспортировать газ без наличия масштабной договоренности по разграничению зон в Восточном Средиземноморье с участием Турции, пишут греческие СМИ.

Так, газета Cyprusmail опубликовала материал с заголовком «Мечты Анастасиадиса по энергетике обходятся нам слишком дорого».

Авторы материала указали на ошибочность политики лидера греков-киприотов Никоса Анастасиадиса по разработке углеводородных ресурсов Средиземноморья. Отмечена ошибочность и недальновидность попыток вывода Анкары за рамки энергетической карты региона.

В статье указывается, что после провала переговоров по Кипру в швейцарской Крос-Монтане в 2017 году, Анастасиадис сконцентрировался на повторном переизбрании, постарался отстраниться от урегулирования кипрской проблемы и направил все усилия на энергетическое сотрудничество с соседними странами, будучи твердо убежден, что сможет изолировать Турцию от процессов в регионе.

Первые две задачи лидер греков-киприотов успешно выполнил, однако допустил «вопиющую ошибку», решив не вовлекать Анкару в решение энергетических вопросов по Восточному Средиземноморью, говорится в статье.

Политика, нацеленная на превращение греческой части Кипра в энергетического игрока в Восточном Средиземноморье и попытки изолировать Турцию, провалилась, убеждено издание.

Авторы статьи привлекли внимание к продолжающимся работам Турции по разведке и бурению в Средиземноморье, что лишает смысла союз Греции-Египет-Израиль, которому так сильно доверяет Анастасиадис, передает «Анадолу».

Издание также цитирует главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, не исключившего вероятности подписания соглашения между Анкарой и Каиром по разграничению морских границ в Средиземноморье. Данный шаг еще больше усложнит ситуацию для греческой части Кипра, убеждены в Cyprusmail.

Minval.az