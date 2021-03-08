Военно-морские силы Китая пополнились вторым новейшим эсминцем проекта 055. Церемония ввода корабля, получившего название «Лхаса», в состав флота прошла на военно-морской базе Северного флота ВМС НОАК в Циндао.

Эсминец был построен на шанхайской верфи Shanghai Jiangnan Changxing Shipbuilding and Heavy Industry Corporation китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation (CSSC). Всего на данный момент на различных стадиях постройки и испытаний находятся еще шесть эсминцев данного проекта.

Головной эсминец проекта «Наньчан» был впервые показан 23 апреля 2019 года на военно-морском параде в честь 70-летия ВМС НОАК, а официально передан в состав китайского флота 12 января 2020 также на ВМБ Северного флота в Циндао.

Эсминцы типа 055 имеют полное водоизмещение до 14,5 тысячи тонн, длину корпуса — 183 метра, ширину – 20 метров, осадку – 6,6 метра. По размерам он уступает только американским кораблям типа «Зумвальт», превосходя эсминцы «Арли Бёрк» и крейсеры «Тикондерога», и в Пентагоне классифицируется как крейсер, передает «Военное обозрение».

На вооружении корабля стоят зенитные ракеты HQ-9B с радиусом действия до 200 км, перспективные ракеты HQ-26 (аналог американских SM-3), противокорабельные ракеты YJ-18A (аналог «Калибров»). Всего на корабле 112 универсальных пусковых установок. Предполагается, что эсминцы также имеют на вооружении противолодочные ракеты YU-8A.

Кроме того, на корабле установлена полностью автоматическая 130-мм артустановка H/PJ-38, четыре 30-мм зенитных арткомплекса H/PJ-11, зенитно-ракетные комплексы HQ-10 ближнего действия и торпеды.

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