Лейбористы призвали Букингемский дворец расследовать высказывания герцогини Сассекской Меган Маркл, которая рассказала о расистском отношении королевской семьи к ее сыну Арчи.

Об этом сообщила секретарь теневого образования в Лейбористской партии Кейт Грин, передает The Guardian.

Грин назвала эти обвинения «действительно шокирующими» и «тревожными». «Если есть обвинения в расизме, то я ожидаю, что Букингемский дворец отнесется к ним со всей серьезностью и проведет полное расследование», — сказала она в комментарии Sky News.

Она также выразила уверенность, что дворец «очень тщательно обдумает» эту ситуацию, а людям будет интересно услышать позицию другой стороны. «Но расизму нет оправдания ни при каких обстоятельствах», — подытожила Грин.

Ситуацию также прокомментировала министр по делам Великобритании Вики Форд. Она завила «Би-би-си», что пока не видела интервью Гарри и Меган, отметив только, что «в нашем обществе нет места расизму».

Ранее на CBS вышло интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. Герцогиня рассказала, что в Букингемском дворце были обеспокоены цветом кожи их сына Арчи. «Гарри сказал мне, что у него спрашивали, как будет выглядеть наш ребенок, насколько темной будет его кожа», — объяснила Меган.

Букингемский дворец пока никак не прокомментировал это интервью.

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