Папа Римский Франциск завершил первый в истории апостольский визит в Ирак, сообщают ближневосточные СМИ.

В международном аэропорту Багдада понтифика провожали представители высшего руководства страны и караул гвардейцев.

За четыре дня понтифик проехал по Ираку более 1,4 тыс. км. Он прибыл в Багдад в пятницу, затем посетил Мосул, Эрбиль, а в городе Эн-Наджафе встретился с духовным лидером иракских шиитов великим аятоллой Али ас-Систани.

Папа Римский настоял на визите, несмотря на новую вспышку заражений COVID-19 в Ираке и обеспокоенность по поводу его безопасности.

Minval.az