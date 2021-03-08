Турецкие военные в ходе учений Mavi Vatan-2021 в Эгейском и Средиземном морях провели успешные стрельбы с беспилотника Bayraktar TB-2 ракетами турецкого производства MAM-L. Об этом сообщает Минобороны страны.

«Лазероуправляемая ракета MAM-L, отечественной разработки и производства с БПЛА Bayraktar TB-2, поразила цель с максимального расстояния, из когда-либо достигнутых», — говорится в сообщении.

Как известно, Bayraktar TB-2 стоят на вооружении ВМС Турции.

Эти же беспилотники начали собирать для Украины. Всего Украина купит у Турции 12 боевых комплексов Bayraktar TB2.



Minval.az