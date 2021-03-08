За два месяца 2021 года Китай нарастил экспорт сразу на 60,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет DW со ссылкой на данные таможенного ведомства КНР.

Стремительному восстановлению способствовало то, что Китай производит много товаров, которые имеют повышенный спрос во время пандемии, — медицинское оборудование, защитные маски, а также ноутбуки для удаленной работы.

Отмечается, что рост китайского экспорта не был бы столь высоким, если бы в начале пандемии он не упал на 17%.

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