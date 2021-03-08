Давление на Турцию со стороны США в связи с приобретением у России зенитных ракетных систем С-400 может иметь обратные последствия. Такое мнение выразил в опубликованном в воскресенье интервью агентству Bloomberg официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Когда другая страна приходит к нам с максималистской позицией и выдвигает требования в духе, «либо будет по-нашему, либо никак», то такой подход подталкивает нас в других направлениях», — приводит агентство высказывание представителя турецкого лидера. По его словам, между Турцией и Россией имелись некоторые разногласия, «однако их удалось устранить за счет конструктивного диалога». «Почему с США мы не можем поступить так же»? — задался вопросом Калын.

По его словам, Турция может располагать системами «С-400 таким образом, чтобы это не нарушало систему обороны НАТО». «Эти вопросы можно решить за счет конструктивного диалога в открытом и честном ключе, но американские политики должны понять, насколько серьезно мы относимся к этим вопросам, — подчеркнул Калын. — Решение о приобретении С-400 было принято далеко не за одну ночь».

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