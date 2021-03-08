Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз перестал разговаривать со своим сыном герцогом Сассекским Гарри, узнав о его решении вместе с супругой Меган Маркл отказаться от статуса старших членов королевской семьи из-за того, что во дворце их не понимали и не оказывали им поддержки. Об этом рассказал сам принц Гарри в транслировавшемся в воскресенье телекомпанией CBS интервью, пишет ТАСС.

Он сообщил, что решил обсудить с королевой Елизаветой II и принцем Чарльзом решение сложить обязанности старших членов британской королевской семьи перед тем, как объявить об этом публично. «Когда мы были в Канаде, у меня было три разговора с бабушкой и два разговора с отцом, прежде чем он перестал отвечать на мои звонки, и попросил меня изложить все это письменно», — отметил герцог. Он рассказал, что сделал все это и даже включил такие детали, как возможную дату объявления о принятом решении.

Отвечая на вопрос американской телеведущей Опры Уинфри, почему его отец так себя повел, принц Гарри после долгой паузы отметил: «Потому что к этому моменту я взял дело в свои руки. <…> Мне нужно было сделать это для своей семьи, <…> для моего собственного психического здоровья, моей жены, а также для [сына] Арчи, потому что я мог видеть, к чему все это приведет». Герцога также спросили, ошеломил ли он своим решением королеву. «Я никогда не ошеломлял бабушку. Я слишком сильно уважаю ее», — ответил он.

Принц Гарри пояснил также, что само решение отказаться от статуса старших членов королевской семьи было принято из-за «отсутствия понимания и отсутствия поддержки». Его супруга также подчеркнула во время интервью, что «умоляла о помощи» королевскую семью из-за обеспокоенности по поводу своего психического здоровья в период беременности. «Но не было сделано ничего, чтобы помочь мне», — отметила она.

Герцога также спросили, как его погибшая в 1997 году мать принцесса Диана отнеслась бы к данному шагу. «Я думаю, она бы очень рассердилась на то, как все это произошло, и сильно расстроилась», — отметил герцог. Он также выразил беспокойство в связи с тем, что «история [принцессы Дианы] повторяется» с Меган, мать которой афроамериканка, а соцсети и расовый вопрос только усугубили ситуацию. «Я просто хочу, чтобы мы все извлекли уроки из прошлого», — указал он.

Говоря о своей жизни в королевской семье, принц Гарри подчеркнул, что «был в ловушке, но не знал, что попал в ловушку», пока не встретил свою будущую супругу.

«Нам двоим было невероятно тяжело», — отметил принц Гарри, говоря о том, что произошло после того, как они объявили о своем решении. «Это было для меня шоком», — подчеркнул он, комментируя тот факт, что он был лишен личной охраны. «Моя семья буквально отсекла меня в финансовом плане [в первом квартале 2020 года]», — рассказал герцог, добавив, что ему все же досталась часть средств матери.

В конце интервью принц Гарри рассказал, что в последнее время его отец стал отвечать на звонки, но «все еще есть над чем поработать». Он добавил, что разочарован отношением принца Чарльза к своему решению.

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