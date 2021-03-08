США запланировали в течение ближайших трех недель осуществить ряд кибератак на внутренние системы российских властей в ответ на приписываемые России хакерские атаки через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

Американские «контрудары» не будут очевидными для мира, однако о них узнают российское руководство, разведка и военные.

По данным источника, взломы будут сопровождаться «экономическими санкциями». Президент США Джо Байденнамерен подписать исполнительный указ для усиления защиты правительственных компьютерных систем, чтобы предотвращать кибератаки в будущем, выяснило издание.

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