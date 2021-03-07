Тысячи демонстрантов в Иерусалиме, Тель-Авиве и Кейсарии в очередной раз вышли на улицы с требованием отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Акция у резиденции Нетаньяху в Иерусалиме переросла в столкновения между сторонниками и противниками премьер-министра, сообщает «Анадолу» со ссылкой на KAN.

В Тель-Авиве и Кесарии участники акции скандировали лозунги против Нетаньяху и правительства и несли плакаты с надписями: «Нетаньяху, ты проиграл, уходи», «Нетаньяху, уходи уже».

В Израиле 23 марта пройдут всеобщие выборы. Протестные акции в стране продолжаются уже 37 недель, порой организуются дважды в неделю. Причинами протестов являются выдвинутые против Нетаньяху обвинения в коррупции, а также недовольство израильтян правительственными мерами по борьбе с пандемией COVID-19 и связанными с нею ограничениями.

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