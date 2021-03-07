Американское космическое агентство NASA планирует в течение ближайших десяти лет высадить первую женщину на Луну.

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Миссия планируется в рамках программы Artemis («Артемида»). Ее участниками станут девять мужчин и девять женщин. Отмечается, что реализация программы задерживается, поскольку произошел перерасход средств.

Как рассказала руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон, возвращение к изучению Луны позволит получить различные ценные знания и дать множество научных открытий.

«Нам еще многое предстоит узнать. Мы все еще учимся на образцах, которые были возвращены во время программы Apollo», — приводит заявление Блэквелл-Томпсон «Газета.ру» со ссылкой на CBS News.

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