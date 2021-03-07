Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обращением по случаю Международного женского дня – 8 марта, в котором подчеркнул недопустимость дискриминации в отношении женщин.

«Я еще раз решительно осуждаю любое физическое и психологическое насилие и дискриминацию в отношении женщин, которые я считаю преступлением против человечности», — заявил турецкий лидер (цитата по «Анадолу»).

Глава государства заверил, что власти Турции продолжат «решительную и чуткую борьбу, чтобы сформировать среду, в которой наши женщины не подвергаются насилию».

«Я поздравляю всех наших женщин, которые с их любовью, трудом и самоотверженностью являются надеждой человечества, с Международным женским днем 8 марта», — говорится в послании турецкого лидера.

Minval.az