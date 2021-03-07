Тегеран пригрозил Израилю атаками на Тель-Авив и Хайфу в случае ударов по ядерным объектам Ирана.

Министр обороны Ирана Амир Хатеми в Тегеране прокомментировал заявление своего израильского коллеги Бени Ганца об «обновлении планов по нанесению ударов по ядерным объектам Ирана».

Хатеми пригрозил, что Иран располагает всеми необходимыми военными возможностями для защиты безопасности и стабильности государства.

«Никто в регионе не признает сионистский режим, в связи с чем страны были вынуждены возвести стены вокруг себя. Кроме того, от отчаяния они [Израиль] угрожают Ирану. Мы уничтожим Тель-Авив и Хайфу в случае допущения ими ошибки», — заявил иранский министр, слова которого приводит «Анадолу» со ссылкой на иранский государственный телеканал.

Хатеми также добавил, что проиранские «силы сопротивления» в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене являются «мягкой силой» Иранского государства.

Minval.az