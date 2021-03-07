Глава Римско-католической церкви папа Франциск в рамках визита в Ирак посетил город Эрбиль.
В Международном аэропорту Эрбиля понтифика официальной церемонией встретили глава Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ) Нечирван Барзани, премьер-министр КРАИ Масрур Барзани, а также религиозные деятели и правительственные чины.
В почетном зале аэропорта Эрбиля пройдет встреча Барзани и Папы Римского Франциска.
Затем понтифик вылетит на вертолете в город Мосул, передает «Анадолу».
В Мосуле глава Римско-католической церкви посетит район Каракуш, где обратится к представителям христианской общины.
Из Мосула понтифик вернется в Эрбиль, где проведет литургию на стадионе Франсо Харири.
Вечером он вернется в Багдад, а на утро вылетит в Рим.
Визит в Ирак – первая зарубежная поездка Папы Римского спустя 16 месяцев и первый визит главы католической церкви в истории этой страны.
Визит Папы Римского Франциска в Ирак завершится 8 марта.