Глава Римско-католической церкви папа Франциск в рамках визита в Ирак посетил город Эрбиль.

В Международном аэропорту Эрбиля понтифика официальной церемонией встретили глава Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ) Нечирван Барзани, премьер-министр КРАИ Масрур Барзани, а также религиозные деятели и правительственные чины.

В почетном зале аэропорта Эрбиля пройдет встреча Барзани и Папы Римского Франциска.

Затем понтифик вылетит на вертолете в город Мосул, передает «Анадолу».

В Мосуле глава Римско-католической церкви посетит район Каракуш, где обратится к представителям христианской общины.

Из Мосула понтифик вернется в Эрбиль, где проведет литургию на стадионе Франсо Харири.

Вечером он вернется в Багдад, а на утро вылетит в Рим.

Визит в Ирак – первая зарубежная поездка Папы Римского спустя 16 месяцев и первый визит главы католической церкви в истории этой страны.

Визит Папы Римского Франциска в Ирак завершится 8 марта.

Minval.az