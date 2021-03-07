Россия преследует цель «дестабилизировать и ослабить НАТО», а Китай стремится «сформировать международный порядок в соответствии со своими интересами», следует из внутреннего документа министерства обороны ФРГ, оказавшегося в распоряжении издания Welt am Sonntag.

Как сообщает издание, министерство предупреждает о растущей угрозе из-за претензий на власть и новых военных возможностей Китая и России.

В документе заявляется, что министерство обороны в особенности обеспокоено внедрением Россией «высокоточных, трудноперехватываемых, гиперзвуковых» ракет дальнего действия, вызывают тревогу крупные инвестиции в «сохранение потенциала ядерного ответного удара с моря» и в «приоритетную модернизацию ядерного потенциала». В нем утверждается, что на сегодняшний день Москва обладает 6375 ядерными боеголовками.

Эксперты министерства считают, что 840 тысяч солдат РФ хорошо обучены и могут быть быстро перемещены. «Обычные вооруженные силы России способны за короткое время на определенной территории добиться превосходства», — говорится в сообщении.

К слабостям эксперты отнесли ограниченные возможности на море в мировых масштабах и нехватку ударных беспилотников.

Как утверждает издание, для России вооруженные силы — «инструмент политической власти», «с сравнительно низкими затратами генерируется максимально возможная польза».

Minval.az