В Иране в праздничные дни по случаю Новруз, с 21 марта будет ограничен въезд и выезд в города с высоким и средним уровнем заболеваемости коронавирусом.

Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани на заседании Национальной службы по борьбе с коронавирусом.

Президент отметил, что в последнее время удалось взять под контроль заболеваемость в крупных городах.

«Сегодня мы приняли решение ограничить въезд и выезд в города находящиеся в «красной» и «оранжевой» зонах риска. Граждане не должны планировать поездки в эти города. Люди также должны по мере возможности совершать покупки в режиме онлайн», — цитирует президента «Анадолу».

Роухани пояснил, что в праздничные дни люди все чаще совершают междугородние поездки, а это увеличивает риск распространения коронавируса. В данной связи призываем сограждан воздержаться от любых путешествий, сказал президент.

Minval.az