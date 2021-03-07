Турция ведет успешную борьбу с терроризмом и наркоторговлей.

В ходе антитеррористических операций, проведенных на территории Турции в феврале 2021 года, обезврежены 78 боевиков, сообщил глава пресс-службы МВД страны Исмаил Чатаклы.

Он отметил, что операции продолжаются в ряде провинций с участием сил спецназа полиции и жандармерии.

Представитель ведомства привел также статистику борьбы с наркоторговлей.

По словам Чатаклы, в течении февраля по подозрению в продаже и хранении наркотических веществ в Турции были задержаны 23 714 лиц, 1759 из которых арестованы решениями судебных инстанций.

Minval.az