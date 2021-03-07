Президента Сербии Александра Вучича и членов его семьи прослушивали 1572 раза.

Об этом заявил глава МВД Сербии Александар Вулин.

«МВД собрало бесспорные доказательства, что президент и его семья прослушивались. Зафиксировано 1572 прослушанных телефонных разговора. Эти разговоры передавались функционерам МВД. МВД завершило следствие, отдельные сотрудники МВД были допрошены на полиграфе», — сообщил министр.

По данным Вулина, кроме главы государства, прослушивались его брат Андрей, отец Анджелко и сын Данило.

Дело передано в прокуратуру, резюмировал глава МВД.

Minval.az