Национальная коалиция сирийской оппозиции и революционных сил (SMDK) обвинила Россию в причастности к ракетному обстрелу районов Джараблус и Эль-Баб на севере Сирии.

Противники Башара Асада сообщили, что число жертв взрывов трех баллистических ракет в подконтрольных оппозиции районах Хамран (Джераблус) и Терхин (Эль-Баб) достигло четырех, передает «Анадолу».

«Россия осуществляет террор на государственном уровне, нанося удары по населенным пунктам Сирии. Ракетные удары по Хамрану и Терхине грозят новым всплеском напряженности в регионе. Международное сообщество должно проявить твердую позицию, которая заставит Россию соблюдать взятые обязательства», — говорится в заявлении SMDK.

Minval.az