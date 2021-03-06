Экс-президент США Дональд Трамп потребовал от трех крупнейших организаций Республиканской партии прекратить использовать его имя для сбора средств, сообщило издание Politico со ссылкой на советника бывшего американского лидера.

По его данным, адвокаты Трампа разослали соответствующие письма в пятницу. Адресатами стали Национальный комитет Республиканской партии (RNC), Национальный комитет Республиканской партии по выборам в палату представителей (NRCC) и Национальный комитет Республиканской партии по выборам в сенат (NRSC).

По данным издания, Трамп «впал в ярость из-за того, что его имя без его разрешения используется организациями, которые помогают республиканцам, проголосовавшим за его импичмент».

Советник бывшего президента пояснил, что Трамп «по-прежнему привержен Республиканской партии», однако «это не дает никому» права без разрешения использовать его образ.

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