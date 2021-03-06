Экс-президент Чехии Вацлав Клаус вылечился после заражения коронавирусом, сообщило в субботу Чешское телевидение, передает ТАСС.

Клаус, о получении положительного результата теста на коронавирус стало известно 23 февраля, отказался от госпитализации и лечился амбулаторно. В данный момент он чувствует себя полностью здоровым.

Бывший глава государства, которому 19 июня должно исполниться 80 лет, считает, что необходимо добиться возникновения коллективного иммунитета к коронавирусу, и отказывается использовать медицинские маски. За их отсутствие на общественных мероприятиях ему были выписаны два штрафа. Чешский экс-президент также категорически отвергает вакцинацию.

Клаус занимал пост президента с 2003 по 2013 год.

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