Папа Римский Франциск более 24 часов находится в Ираке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это первый в истории визит главы Римско-католической церкви в страну.

Понтифик также впервые встретился с духовным лидером преобладающих в стране шиитов Ирака — верховным аятоллой Али ас-Систани.

Два иерарха обсудили притеснения и дискриминацию в современном мире и важность диалога религий для их устранения. Али ас-Систани заверил понтифика в своей лояльности к христианам, подвергшимся гонениям и истреблению, особенно в три года бесчинства и зверств террористической организации «Исламское государство» на севере страны. По сравнению с началом 2000-х годов христианское население в Ираке сократилось на 80%. Одной из основных задач этого визита понтифика является как раз выражение поддержки и солидарности христианам, представленным многочисленными общинами — как католическими, так и православными.

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