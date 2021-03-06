Королева Великобритании Елизавета II лишится авиапарка и будет пользоваться для дальних перелетов самолетом премьер-министра, пишет издание Mail Online.

«Официальный парк самолетов королевы будет продан из-за сокращения оборонных расходов, она будет пользоваться самолетом Бориса Джонсона, раскрашенным в цвета национального флага. Самолеты, которыми королевская семья пользовалась с 1980-х годов, со следующего года будут выведены из состава ВВС и королева впервые за время правления окажется без персонального самолета», — отмечает издание.

Королевскую семью обслуживают четыре региональных самолета BAE-146, приписанных к 32-й эскадрилье ВВС, в составе подразделения также числится вертолет AW-109, который королева продолжит использовать для поездок по стране. Авиатехника базируется на базе ВВС Northolt на западе Лондона.

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