Газопровод «Северный поток-2» можно использовать как инструмент давления на Россию. Такое предложение высказал депутат Европарламента Манфред Вебер в интервью изданию Der Spiegel, передает РИА Новости.

Глава крупнейшей в парламенте фракции «Европейской народной партии» призвал вести себя более уверенно во внешней политике. По его мнению, запуск газопровода не в интересах Европы, поскольку «Северный поток-2» работает на стабилизацию режима Владимира Путина, который, в свою очередь, «действует в огромной степени против ЕС и его государств-членов».

Вебер считает, что Москву можно принудить вернуться к «партнерскому сотрудничеству», если не дать газопроводу заработать в полной мере.

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