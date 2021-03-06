Исламская Республика Иран и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) скоро начнут переговоры по реализации Соглашения о свободной торговле (ЗСТ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии Расул Мохаджер, передает ИРНА.

Мохаджер отметил рост товарооборота между Ираном и ЕАЭС. «За прошедший год объем российско-иранского товарооборота составил $350 млн, из которых около 90% приходится на торговлю сельскохозяйственной продукцией», — сказал дипломат.

По его словам, благодаря временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой продолжает расти товарооборот Ирана и стран-членов союза.

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами и Ираном было подписано в Астане 17 мая 2018 года, оно устанавливает основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближённые к правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Соглашение вступило в силу 27 октября 2019 года.

Minval.az