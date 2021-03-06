Главный инфекционист США Энтони Фаучи положительно высказался о российской вакцине против коронавируса «Спутник V» и похвалил ее. Соответствующую оценку он дал в интервью греческому телеканалу Skai.

«Данные, которые я знаю о «Спутнике», достаточно хорошие», — ответил ученый на вопрос журналиста о том, согласился бы он сделать прививку китайским или российским препаратом. Фаучи добавил, что не располагает достаточным объемом информации о вакцинах из Китая, однако «российские данные выглядят неплохо».

Эксперт также подчеркнул, что его мало беспокоят споры о побочных эффектах тех или иных вакцин, так как то, что ученым удалось доказать их высокую результативность, намного важнее. «У некоторых побочные эффекты могут длиться немного дольше, но по большей части симптомы проходят через 24 часа», — заключил он.

Minval.az