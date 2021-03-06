Марсоход Perseverance первый раз проехал по поверхности Красной планеты. об этом в пятницу, 5 марта, сообщает Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter.

🔴 LIVE: What comes next as our @NASAPersevere rover begins to drive on Mars? Experts at @NASAJPL provide an update on the mission’s achievements & a preview of the unpaved road ahead: https://t.co/mzKW5uV4hS pic.twitter.com/saGY1LXvCL — NASA (@NASA) March 5, 2021

«Наша первая поездка прошла невероятно хорошо. Вы можете увидеть следы колес, которые мы оставили на Марсе. Я не думаю, что когда-либо был так счастлив видеть следы колес, и я видел их много», — отметил специалист NASA.

Уже прошло две недели с тех пор, как марсоход приземлился на Красную планету. Инженеры потратили это время на ввод в эксплуатацию транспортного средства и его многочисленных систем, включая различные инструменты и роботизированный манипулятор.

Миссия марсохода — исследовать приэкваториальный кратер под названием Езеро на предмет доказательств существования жизни на планете. Для этого ему потребуется преодолеть около 15 км, на что уйдет один марсианский год (примерно два земных года).

Ученые планируют, что марсоход доберется до нескольких скальных образований в кратере, которые могут сохранять информацию о древней биологической активности.

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