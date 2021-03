Марсоход Perseverance первый раз проехал по поверхности Красной планеты. об этом в пятницу, 5 марта, сообщает Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter.

🔴 LIVE: What comes next as our @NASAPersevere rover begins to drive on Mars? Experts at @NASAJPL provide an update on the mission’s achievements & a preview of the unpaved road ahead: https://t.co/mzKW5uV4hS pic.twitter.com/saGY1LXvCL

— NASA (@NASA) March 5, 2021