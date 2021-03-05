У британской королевы Елизаветы II появились два новых щенка породы корги. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Sun.

Отмечается, что собак подарили монарху, когда она осталась одна в Букингемском дворце из-за болезни ее супруга принца Филиппа, который ранее перенес операцию на сердце.

По словам осведомленного источника, животные находятся в замке всего две недели.

Считается, что эти собаки, в отличие от прежних питомцев, не являются прямыми потомками корги по имени Сьюзен, которую королева получила на свое 18-летие в 1944 году.

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