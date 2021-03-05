Власти Греции объявили в пятницу режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в трех районах близ города Лариса, где выявлены наибольшие проблемы с жильем после сильных землетрясений в среду и четверг. Соответствующее распоряжение отдал заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий в правительстве за ликвидацию последствий кризисных ситуаций, а подписал его генеральный секретарь по делам защиты граждан Василиос Папагеоргиу, передает ТАСС.

Режим ЧС будет действовать в течение шести месяцев — до 3 сентября 2021 года. Его объявление является формальной мерой, позволяющей властям обходить бюрократические процедуры одобрения ассигнований и быстро выделять средства для помощи населению и восстановления поврежденных зданий и инфраструктуры. Режим ЧС объявлен в муниципалитете Тирнавос и муниципальном образовании Потамия муниципалитета Элассоны (область Лариса), а также в муниципалитете Фаркадонас (область Трикала).

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