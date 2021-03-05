По итогам первых осмотров, проведенных после крушения военного вертолета на востоке страны, никаких следов взрыва и возгорания в районе обнаружения обломков не выявлено.
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Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.
Согласно информации, метеоинформация подтвердила, что до отлета вертолета из Бингёля не было погодных условий, которые могли бы отрицательно повлиять на его функционирование в Татване.
“В свете предварительной информации изучается версия, что крушение вертолета произошло из-за неблагоприятных метеоусловий, вызванных резким ухудшением погоды”, -пояснили в ведомстве (цитата по «Анадолу»).
В коммюнике говорится, что в район авиакатастрофы прибыла группа представителей Сухопутных войск.
Окончательные выводы будут сделаны по итогам детального технического осмотра входящими в ее состав экспертами аварийной команды.