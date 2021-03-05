По меньшей мере 840 журналистов из 68 стран скончались из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) с первого марта 2020 года. Это самые большие потери в рядах представителей СМИ со времен Второй мировой войны.

Такие данные приводит швейцарская НПО Press Emblem Campaign (PEC), базирующая в Женеве.

По данным PEC, с начала пандемии от COVID-19 ежедневно умирали более двух журналистов.

Наибольшее количество смертей журналистов в период пандемии зафиксировано в странах Латинской Америки — 458 случаев.

COVID-19 унес жизнь 151 сотрудника СМИ в 17 странах Азии, 147 — в 16 странах Европы, 45 — в двух странах Северной Америки и 39 — в 15 странах Африки. В Турции от новой коронавирусной инфекции скончался 21 журналист.

Minval.az