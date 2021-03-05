Создатель беспилотных летательных аппаратов Bayraktar Сельчук Байрактар опубликовал запись в соцсети о генерале и военном персонале, погибших при крушении вертолета в Турции.

«Осман Эрбаш, с которым я познакомился при разработке наших БПЛА в 2010 году, и героические солдаты погибли в результате крушения вертолета в Битлисе. Пусть Аллах смилуется над шехидами и дарует исцеления раненым. Наша дружба продолжалась все эти годы. Осман Эрбаш оказал нам значительную поддержку в создании турецких БПЛА», — подчеркнул С.Байрактар.

Minval.az