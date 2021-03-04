Еще один человек погиб в результате крушения военного вертолета в Турции.
Как сообщает Министерство национальной обороны Турции, несмотря на попытки медиков, не удалось спасти еще одного из раненных в аварии военнослужащих. Таким образом, число военных, погибших в результате аварии, увеличилось до 11.
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Число погибших в результате крушения военного вертолета в Турции увеличилось до 10 человек.
Об этом говорится в сообщении министерства обороны Турции.
В министерство сообщили, что несмотря на вмешательство врачей в больнице, одного раненого военнослужащего не удалось спасти.
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Военный вертолёт разбился на востоке Турции, девять человек погибли, четверо ранены.
Об этом сообщили в турецком Министерстве обороны.
#Bingöl‘den kalkan askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 9 personel şehit oldu https://t.co/GtobDFJDe2 pic.twitter.com/MOfELYJlpE
— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 4, 2021
Bingöl’den kalkan askeri helikopter kaza kırıma uğradı, 9 personel şehit oldu, 4 personel yaralandı https://t.co/SePvgFa6g6
— AA Canlı (@AACanli) March 4, 2021