Еще один человек погиб в результате крушения военного вертолета в Турции.

Как сообщает Министерство национальной обороны Турции, несмотря на попытки медиков, не удалось спасти еще одного из раненных в аварии военнослужащих. Таким образом, число военных, погибших в результате аварии, увеличилось до 11.

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Число погибших в результате крушения военного вертолета в Турции увеличилось до 10 человек.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Турции.

В министерство сообщили, что несмотря на вмешательство врачей в больнице, одного раненого военнослужащего не удалось спасти.

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Военный вертолёт разбился на востоке Турции, девять человек погибли, четверо ранены.

Об этом сообщили в турецком Министерстве обороны.

Одной из жертв крушения стал командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции в Элязыге генерал Осман Эрбаш. Об этом сообщил глава регионального отделения в Элязыге Партии национального движения Семих Ышыквер.

#Bingöl‘den kalkan askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 9 personel şehit oldu https://t.co/GtobDFJDe2 pic.twitter.com/MOfELYJlpE — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 4, 2021

Bingöl’den kalkan askeri helikopter kaza kırıma uğradı, 9 personel şehit oldu, 4 personel yaralandı https://t.co/SePvgFa6g6 — AA Canlı (@AACanli) March 4, 2021

Minval.az