Суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к трем годам тюрьмы по делу о коррупции, два из них — условно.
Он стал первым экс-главой республики, получившим реальный срок.
Суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к трем годам тюрьмы по делу о коррупции, два из них — условно.
Он стал первым экс-главой республики, получившим реальный срок.
Дата: 2021/03/01 17:20
Раздел: Мир
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