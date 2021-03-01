Пандемия коронавируса усугубила гуманитарный кризис, с которым столкнулись несколько стран, и повысила риск голода для их населения, говорится в докладе группы из 14 благотворительных организаций Disasters Emergency Committee (DEC).

По данным DEC, Йемен и Южный Судан уже находятся на грани голода, а также голод грозит Афганистану и Демократической Республике Конго. В докладе также упоминается ситуация в Сирии, Сомали, положение этнической группы рохинджа в лагерях для беженцев в Бангладеш.

Гендиректор DEC Салех Сайед заявил, что в результате экономического кризиса, вызванного пандемией, бедные в мире стали еще беднее.

«Без продолжения поддержки многие люди погибнут, не только от самого COVID-19, но от экономических последствий вируса», — отметил он.

В DEC входят, в частности, Британский Красный Крест, международная организация Save the Children и благотворительная Oxfam.

На донорской конференции ООН по Йемену 1 марта организаторы заявили, что намерены собрать $3,85 млрд на предотвращение масштабного голода в этой стране. По последним данным ООН, более 16 млн йеменцев — около половины населения страны — столкнутся с голодом в этом году. Около 50 тыс. жителей Йемена уже умирают от голода.

В прошлом году из-за пандемии закрылись многие гуманитарные программы, и в результате ООН и партнеры организации собрали для Йемена $1,9 млрд вместо требуемых $3,4 млрд.

Minval.az