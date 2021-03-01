Финские власти вновь вводят режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Локдаун будет действовать по меньшей мере три недели.

«Чрезвычайное положение вводится на тех же основаниях, что и год назад», — сказала премьер-министр страны Санна Марин.

Страна вводят дополнительные ограничения в связи с распространением «британского» штамма коронавируса. Ранее режим чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19 был введен Хельсинки в марте прошлого года.

В соответствии с принятыми мерами, школьники и студенты будут снова переведены на дистанционное обучение, а в ряде регионов страны ограничат работу заведений общественного питания. Кроме того, будет ограничено число участников общественных мероприятий и движение через границу.

Minval.az