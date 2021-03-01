Послы 27 стран-членов Евросоюза согласовали антироссийские санкции из-за ситуации вокруг Алексея Навального, учредителя Фонда борьбы с коррупцией. Об этом сообщил источник РИА Новости.

По данным агентства, далее санкции пройдут утверждение у европейских министров. Речь идет о санкциях за нарушение прав человека, которые собираются ввести против лиц, причастных к аресту главы ФБК.

22 февраля Совет Евросоюза решил ввести санкции против российских граждан, связанных с осуждением Навального. После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель подготовит новые санкции против РФ в течение недели.

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