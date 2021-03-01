Имена трех человек загадочно исчезли из доклада Национальной разведки США об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает CNN.

Телеканал обратил внимание на то, что вскоре после публикации исходная версия доклада была без всяких объяснений заменена на новую. Из документа пропали имена трех человек, которых изначально обвиняли в причастности к убийству журналиста.

В офисе директора Национальной разведки подтвердили факт замены документа. В ведомстве заявили, что исходная версия доклада «ошибочно содержала три имени, которые не должны были быть включены», и отказались от дальнейших комментариев.

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